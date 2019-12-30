Энергетика
Капитал страны«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ru30.12.19 в 18:43
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