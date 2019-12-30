Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

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