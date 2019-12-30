Энергетика

Капитал страныКапитал страны«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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В «Нафтогазе» заявили, что контракт с Москвой был подписан по принципу «качай или плати»

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Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное

РБКвчера в 06:40

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ru30.12.19 в 18:43

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«Нафтогаз»: Транзит допобъемов газа обойдется «Газпрому» дороже

ПРАЙМ30.12.19 в 17:23

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАСС30.12.19 в 17:15
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По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
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Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
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Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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РИА Новости 00:00
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С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
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Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
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