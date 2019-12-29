Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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«Нафтогаз» раскрыл подробности контракта о транзите российского газа

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Life.ru09:26

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

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В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°вчера в 18:13

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа

Ведомостивчера в 16:48
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