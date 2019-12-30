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Коммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Вести.Ru30.12.19 в 18:43
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