Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с Москвой был подписан по принципу «качай или плати»

Life.ruвчера в 09:26

Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное

РБКвчера в 06:40

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАСС30.12.19 в 17:15

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ru30.12.19 в 18:43

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°30.12.19 в 18:13

«Нафтогаз»: Транзит допобъемов газа обойдется «Газпрому» дороже

ПРАЙМ30.12.19 в 17:23

Эксперт оценил риски претензий к «Газпрому» по новому контракту на транзит

Известиявчера в 06:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Авто

Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 08:33
Культура

Новая серия «Простоквашино» посвящена корпоративам

Vologda-poisk.ru 00:56
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 30.12.19 в 21:54
Армия и оружие

В ЛНР сбит украинский беспилотник

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Авто

BMW представила эксклюзивный пикап BMW X7

Компания BMW в рамках мероприятия BMW Welt представила эксклюзивный пикап X7.
Дни24 вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса 29.12.19 в 21:46
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК 05:01
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru вчера в 01:11
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru 05:15
Наука

Итоги года в биологии и медицине

Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Наука и жизнь 30.12.19 в 23:00
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Политика

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
RT на русском 03:24
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 вчера в 10:58
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Политика

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
РИА Новости 05:45
Политика

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться

Президент призвал страну к объединению. Единое государство, подчеркнул Зеленский, должно стать национальной идеей Украины.
LentaChel.ru 02:32
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах.
StarHit.ru 07:00
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Транспорт

В Петербурге с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Петербурге с 1 января увеличивается на 10 рублей.
Мойка78 06:50
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Известия 02:17
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия 30.12.19 в 13:08
Хоккей

Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»

Газета.Ru 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное