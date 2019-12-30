Политика
Коммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что «это были первые переговоры с «Газпромом» и Российской Федерацией, на которых украинская сторона заняла очень сильную позицию».РБКвчера в 06:40
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Новый газовый контракт России и Украины: детали исторического договора
Российский Диалогвчера в 05:53
Руслан Гринберг: «В споре по транзиту газа через Украину победила экономика»
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Политика
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