с чего всё началось

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

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