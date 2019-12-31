Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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В «Нафтогазе» заявили, что контракт с Москвой был подписан по принципу «качай или плати»

Life.ru31.12.19 в 09:26

Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное

РБК31.12.19 в 06:40

В «Нафтогазе» заявили, что контракт с РФ на транзит предполагает принцип «качай или плати»

ТАСС30.12.19 в 17:15

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Вести.Ru30.12.19 в 18:43

В «Нафтогазе» назвали неординарным подписание контракта по газу

Телеканал 360°30.12.19 в 18:13

«Качай или плати»: директор «Нафтогаза» рассказал о контракте на газ с РФ

News.ru30.12.19 в 18:10

Эксперт оценил риски претензий к «Газпрому» по новому контракту на транзит

Известия31.12.19 в 06:34
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ТАСС 01:16
Общество

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Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 31.12.19 в 07:06
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