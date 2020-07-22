Экономика

РБКРБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
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В Минэнерго подготовили проект плана развития водородной энергетики

RT на русскомвчера в 14:20

Минэнерго представило план развития водородной энергетики на 2020-2024 гг

Известиявчера в 12:59

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

РБКвчера в 09:53

«Газпром» обяжут производить водород

Lenta.ruвчера в 11:34

«Газпром» и «Росатом» займутся производством «чистого» водорода

Компаниявчера в 11:21

Минэнерго разработало план развития водородной энергетики в России

ТАССвчера в 10:58

Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики

РИА Новостивчера в 12:40
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество

Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек

Уралинформбюро 01:01
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Шоу-бизнес

Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе

Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН вчера в 06:35
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,5K
Происшествия

Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста

Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 04:09
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Общество

McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5

Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5 (кроме супермаркетов ритейлер также управляет магазинами "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетами "Карусель").
Интерфакс 03:10
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Космос

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
1
Космос

Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса

Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
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Гаджеты

Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi уже в августе выпустит стабильную версию операционной MIUI 12.
NewInform 00:45
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Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус

Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru вчера в 11:52
4
Политика

Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу – ред.), о послаблении речи быть не может.
РИА Новости 03:13
Общество

В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний

В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
РБК 03:47
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия 01:42
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Авто

Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году

Автомобили Pajero прекратили изготавливать для рынка Японии в прошлом году.
Evo-rus.com 01:50
28
Здоровье

Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных признаков больного сердца

Способы выявить начальные признаки ослабления сердечной мышцы назвала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова.
Live24 00:54
8
Наука

Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до его проявления

Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости.
Live24 02:59
14
Здоровье

В Удмуртии из-за коронавируса в 1 РКБ закрыли два блока

В 1 РКБ в Удмуртии из-за коронавируса закрыли два блока.
ИА Удмуртия 03:20
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио вчера в 11:18
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Последний студийный альбом музыкантов вышел в 1982 году. Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен.
Piter.tv 00:48
39
Музыка

Концерт в День ВМФ будут транслировать на сервисе Wink

Русский Запад вчера в 07:55
Происшествия

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
11
Интернет

Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео

Один из основателей Apple Стив Возняк обвинил YouTube в том, что компания позволяла мошенникам использовать его образ для афер с раздачей биткоинов, сообщает Bloomberg со ссылкой на его иск против компании.
РБК 03:32
1
Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
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Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Все четверо пациентов имели тяжелые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни, добавляет оперштаб.
РИА Новости 03:28
Шоу-бизнес

Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Здоровье

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
1
Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
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