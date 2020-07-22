До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

Происшествия Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook. 22

Общество McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5 Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5 (кроме супермаркетов ритейлер также управляет магазинами "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетами "Карусель").

Экономика «Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница» Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка. 1

Шоу-бизнес Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус. 4

Общество В Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост внебольничных пневмоний В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничный пневмоний, что в 9,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. 56

Происшествия Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. 11

Интернет Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео Один из основателей Apple Стив Возняк обвинил YouTube в том, что компания позволяла мошенникам использовать его образ для афер с раздачей биткоинов, сообщает Bloomberg со ссылкой на его иск против компании. 1

Армия и оружие Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». 165

Происшествия На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.

Здоровье Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Все четверо пациентов имели тяжелые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни, добавляет оперштаб.

Шоу-бизнес Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.

Здоровье Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1