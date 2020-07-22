Экономика
РБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
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Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Политика
Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ
RT на русском 07:47
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Политика
Госдума завершила весеннюю сессию и подвела итоги
«Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил Володин. После чего заседание завершилось под гимн России.
ИА Красная Весна 10:33
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Футбол
Названы стартовые составы «Урала» и «Локо» на игру РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 30-го тура РПЛ.
ProstoProSport 11:25
Экономика
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Пенсионный фонд России сообщил о новой схеме начисления пенсий с 1 августа, согласно которой суммы выплат будут увеличены.
Live24 вчера в 12:04
Общество
ЕГЭ по русскому языку в 2020 году написали лучше, чем в прошлом
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году оказались лучше прошлогодних.
RT на русском 09:40
Футбол
«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»
В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.
Нева Спорт 12:00
Происшествия
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Гаджеты
Samsung представила новую версию гибкого смартфона-раскладушки
Стоит отметить, что анонс нового Galaxy Z Flip все ожидали 5 августа на большом мероприятии Samsung.
Ferra 10:49
Игры
Yakuza: Like a Dragon выйдет 13 ноября. Предзаказы уже доступны
Не успела SEGA объявить об английской озвучке Yakuza: Like a Dragon, как в цифровых магазинах Xbox, PlayStation и Steam стартовал сбор предварительных заказов за 50 долларов, 3499 рублей и 2041 рубль соответственно.
Игромания.ру 11:40
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член фракции ЛДПР в Государственной думе Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Lenta.ru 20 июля в 08:38
Общество
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Общество
Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 вчера в 14:42
Политика
Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах
Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.
РБК 12:13
Общество
Итальянские СМИ обвинили соперников Ferrari в шпионаже
Motorsport.com Россия 09:00
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34