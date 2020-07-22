Экономика
РБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
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Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Общество
На Алтае 65 человек заразились коронавирусом на подпольной вечеринке
В результате заболели участники торжества, сотрудники кафе и родственники этих людей.
BFM.ru 01:13
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Происшествия
На Украине подожгли дом борца с коррупцией
Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева покорила фанатов стройными ножками в мини
Пугачёва выбрала свой фирменный total black look с акцентом на стройные ноги.
Bimru.ru 02:44
Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском вчера в 11:51
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили вчера в 14:20
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru вчера в 05:06
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них.
REGNUM 01:03
Общество
Хабаровские власти продлили выплаты медперсоналу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что решено продлить выплаты из бюджета региона всему медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список.
РИА Новости 03:10
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
В Киеве заявили о том, что Россия тайно размещает в черноморской акватории элементы эшелонированной системы освещения надводной и подводной обстановки.
Военное дело 20 июля в 04:59
Экономика
Власти примут решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% осенью
Мишустин подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку большой, поэтому осенью будет приниматься финальное решение о продлении программы и условиях, на которых она будет предоставляться.
Долг.рф вчера в 07:16
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
Футбол
«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.
RT на русском 02:35
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Технологии
Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение
Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
Lenta.ru 02:56
Наука
Вскрытие пациентов с COVID-19 выявило необычные изменения в сердце
Американские паталогоанатомы провели серию вскрытий пациентов, которые скончались от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 08:21
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала оппозиционера Крашенинникова
В Екатеринбурге оппозиционера Федора Крашенинникова задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
URA.Ru 03:16