Экономика

РБКРБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
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В Минэнерго подготовили проект плана развития водородной энергетики

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Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики

РИА Новостивчера в 12:40

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

РБКвчера в 09:53
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СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
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Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
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Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступление дочери Юрия Маликова Инны на музыкальном фестивале в белорусском Витебске «Славянский базар».
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Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
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Мужчина, который захватил заложников в Луцке, родился в России, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
РБК 21 июля в 08:12
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Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
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Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
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В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.
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Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
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Происшествия

Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00 мск», — сообщили в суде.
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Депутаты городской думы выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева

Всего в тайном голосовании городской думы приняли участие 24 депутата.
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Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца

За последние шесть недель стационарное лечение получили четыре ребёнка с ушибами позвоночного столба и 25 детей с переломами позвонков, - рассказал заведующий детским травматологическим отделением ОКБ №2 Александр Буксеев.
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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21 июля в 21:50
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Общество

В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз

По данным за первое полугодие 2020 года в Петербурге значительно увеличилось число внебольничных пневмоний.
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71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
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Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
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Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

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«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
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Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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