Экономика
РБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество
В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом
Позже минздрав Бурятии сообщил, что в этом случае речь шла не о повторном заражении, а об «особенности рецидивирующего течения COVID-19».
РБК вчера в 12:54
Общество
Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд
НГС вчера в 20:30
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием
Королева оставила нежное послание в официальном твиттере королевской семьи в честь дня рождения своего правнука - принца Джорджа.
ОК! вчера в 06:59
Путешествия
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
РИА Новости вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Соседов подверг резкой критике выступление дочки Маликова на «Славянском базаре»
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступление дочери Юрия Маликова Инны на музыкальном фестивале в белорусском Витебске «Славянский базар».
ФАН вчера в 20:14
Футбол
Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне
Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия
Геращенко назвал захватившего заложников в Луцке уроженцем России
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, родился в России, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
РБК 21 июля в 08:12
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru вчера в 19:31
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Игры
Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony
Токио, 22 июля 2020, 23:46 — REGNUM Игра Ghost Of Tsushima продаётся в Японии лучше, чем ожидала Sony.
REGNUM вчера в 16:46
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
Происшествия
Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00 мск», — сообщили в суде.
РБК вчера в 14:47
Политика
Депутаты городской думы выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева
Всего в тайном голосовании городской думы приняли участие 24 депутата.
Политическая Экспертиза 00:29
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 13:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
РБК вчера в 02:34
Здоровье
В Тюмени 25 детей сломали позвонки за полтора месяца
За последние шесть недель стационарное лечение получили четыре ребёнка с ушибами позвоночного столба и 25 детей с переломами позвонков, - рассказал заведующий детским травматологическим отделением ОКБ №2 Александр Буксеев.
КП - Тюмень 01:50
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21 июля в 21:50
Общество
В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз
По данным за первое полугодие 2020 года в Петербурге значительно увеличилось число внебольничных пневмоний.
АБН вчера в 23:18
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Космос
Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217
В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru вчера в 13:45
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM вчера в 13:34
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
CT news вчера в 09:11
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40