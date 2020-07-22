Экономика

РБКРБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства. РБК ознакомился с документом; источник, близкий к одному из ведомств, подтвердил его подлинность.
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В Минэнерго подготовили проект плана развития водородной энергетики

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