Экономика
РБК«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства. РБК ознакомился с документом; источник, близкий к одному из ведомств, подтвердил его подлинность.
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Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364.
ТАСС 16:28
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкой компании BioNTtech и американской Pfizer.
Национальная служба новостей 13:32
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причастен к убийству главы республики Александра Захарченко.
Известия 15:49
Наука
У переболевших коронавирусом пациентов обнаружены особые клетки
Совместное исследование, проведенное учеными из Сингапура и США, позволило выявить у переболевших коронавирусом пациентов особый тип T-лимфоцитов.
ИнфоСМИ 14:06
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
REGNUM вчера в 13:34
Игры
Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
Вашингтон, 20 июля 2020, 23:11 — REGNUM Разработчики игры Crysis Remastered выложили в сеть видео, которое демонстрирует графику версии игры для портативной консоли Nintendo Switch.
REGNUM 20 июля в 16:11
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала.
Газета.Ru 16:13
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
Армия и оружие
Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР
Новостной фронт 16:11
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России 05:41
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C
Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C Актриса Екатерина Волкова сообщила своим подписчикам, что победила гепатит С. Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам радостную новость и рассказала, что вылечилась от смертельного заболевания, а именно от гепатита.
Экспресс газета 06:59
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Кино
HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»
Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19