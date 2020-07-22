«Дорожная карта», составленная Минэнерго, насчитывает несколько этапов. Например, принятие мер для поддержки проектов по производству водорода. Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

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