Экономика
Live24«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
«Дорожная карта», составленная Минэнерго, насчитывает несколько этапов. Например, принятие мер для поддержки проектов по производству водорода. Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.
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Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Москва 24 18:09
Происшествия
Молодого южносахалинца нашли мертвым недалеко от «Санты»
Причину смерти молодого человека на месте установить не удалось.
АСТВ 19:00
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ 19:08
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия 18:42
Общество
Иностранцам без медсправки могут запретить въезд в Россию
Российским авиакомпаниям дали право отказать в оформлении билета в Россию тем иностранцам, которые не сделали тест на коронавирус и не получили отрицательный результат.
Телеканал 360° 19:00
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия 16:25
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
Американские специалисты разработали протокол «прицельной инкубации снов», который позволяет не только фиксировать данные сна, но и задавать ему определенную тематику.
МедиаПоток 00:58
Экономика
Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 06:58
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета вчера в 04:24
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news 15:59
Футбол
«Мельбурн Виктори» — «Вестерн Юнайтед»: кто сильнее?
В 28-м туре чемпионата Австралии встретятся «Мельбурн Виктори» и «Вестерн Юнайтед».
Все про Спорт ру 17:04
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 09:24
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Общество
С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде
«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад 12:00
Кино
В Минкультуры РФ анонсировали открытие кинотеатров без показа драм
По словам министра культуры Ольги Любимовой, после снятия ограничений в кинотеатрах начнут показывать легкие и светлые фильмы.
ToDay News Ufa вчера в 08:31
Общество
За сутки в мире выявили 284 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 284 196 и превысило 15,2 млн.
RT на русском 15:13
Шоу-бизнес
Подруга «танцующего миллионера» оригинально показала беременный животик
7Дней.ру вчера в 18:30
Происшествия
На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции
В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК вчера в 04:58
Наука
Физики впервые измерили время туннелирования атома
N+1 22 июля в 11:00
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40