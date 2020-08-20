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АК&М
АК&М

Газпром и Ростовская область подписали программу по газоснабжению

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы. Об этом говорится в сообщении компании.В источнике
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ИА Красная Весна

Подписана программа газификации Тульской области до 2025 года

ИА Красная Веснавчера в 14:23
REGNUM

300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению

REGNUM21 августа в 13:39
ТАСС

Врио главы Чувашии предложил «Газпрому» взять на баланс газораспределительные сети региона

ТАСС20 августа в 12:49
Neftegaz.ru

Тамбовская и Тульская области. Газпром продолжает обновлять программы развития газоснабжения и газификации регионов

Neftegaz.ru21 августа в 09:23
АК&М

Газпром подписал программу развития Тульской области

АК&М21 августа в 09:35
Энергетика и промышленность России

Газораспределительные сети Чувашской Республики хотят отдать «Газпрому»

Энергетика и промышленность России21 августа в 10:11
ADVIS.ru

Утверждена программа газификации Ростовской области до конца 2025 года

ADVIS.ru20 августа в 05:45

В Ростехе освоили 3D-печать деталей газотурбинных двигателей

Уникальный 5-координатный гибридный комплекс для печати деталей газотурбинных двигателей был разработан объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), 21 августа сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».
В Ростехе освоили 3D-печать деталей газотурбинных двигателей
ИА Красная Веснавчера в 05:44

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 73 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 166 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, во всех 5 летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 02:40
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МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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Министр обороны Белоруссии заявил об угрозе агрессии со стороны НАТО

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью отсечь Гродненскую область и втащить его страну в «ланцюг» против России.
Евразия Dailyвчера в 15:22
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Банкротства и разорение: Делягин рассказал, чем закончится этот август

Депрессивный настрой граждан будет вызван не только тем, что закончилось лето и впереди холодные осень и зима, а тем, что результатом этого лета стали их массовые банкротства и разорение их бизнесов.
Deita.ruвчера в 21:35
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