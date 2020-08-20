Газпром и Ростовская область подписали программу по газоснабжению
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы. Об этом говорится в сообщении компании.В источнике
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Тамбовская и Тульская области. Газпром продолжает обновлять программы развития газоснабжения и газификации регионов
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