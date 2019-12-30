Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом написал замминистра юстиции Украины Иван Лещина на своей странице в Facebook в понедельник, 30 декабря.

Политика Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.

Гаджеты Последний флагман года уже установил рекорд Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.

Шоу-бизнес Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.