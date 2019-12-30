Политика
Известия«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом написал замминистра юстиции Украины Иван Лещина на своей странице в Facebook в понедельник, 30 декабря.
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Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде
Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
Гаджеты
Флагманский смартфон Huawei без Google Play установил рекорд продаж
В сети появились данные о продажа последнего на сегодняшний день флагмана Huawei — Huawei Mate 30.
Армия и оружие
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Футбол
Анри может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри может возглавить «Барселону».
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Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
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США грозятся наказать подрядчиков «Северного потока–2» за ускорение
Ускорение строительства газопровода не входило в планы США.
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Актер Бадюк госпитализирован в Таиланде
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В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Энергетика
«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
Гаджеты
Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
Хоккей
США — Чехия 1:1 (1-й период)
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Наука
Из отходов производства алюминия эффективно извлекли железо
Нерастворимый остаток более чем на половину состоит из оксидов железа, а также алюминия, титана и скандия.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Сердюков переизбран на посту главы совета директоров ОАК
Совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» переизбрал председателем бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, говорится в сообщении корпорации.
Футбол
Черчесов продолжит работу в сборной по старому контракту
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу в национальной команде.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Трехмесячную девочку, оставленную матерью на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Здоровье
Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку
Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.