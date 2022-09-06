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«Газпром» и китайская CNPC переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани.
Коммерсантъ
Господин Миллер назвал новый механизм оплаты «взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением».
Коммерсантъ
Отдельное внимание на встрече было уделено «газопроводу «Сила Сибири — 2» в России и газопроводу «Союз Восток» в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы», говорится в сообщении «Газпрома».
Forbes
Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.
Финмаркет

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«Газпром» и CNPC переходят на оплату за поставки газа в Китай в рублях и юанях
Газета.Ru07:57
«Газпром» и CNPC согласовали переход на рубли и юани в оплате поставок газа в Китай
ПРАЙМ07:52
«Газпром» и CNPC переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани
Интерфакс07:31
«Газпром» сообщил о подписании соглашения о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли
RT на русском07:42
«Газпром» и CNPC договорились перейти на расчеты за газ в рублях и юанях
Finam.Ru07:34
Россия и Китай перейдут на расчет за газ в рублях и юанях
ФедералПресс07:43
«Газпром» и китайская CNPC переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани
Коммерсантъ07:23

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