Договор начинает действовать с 1 января 2022 г. Предыдущий контракт между компаниями предполагал ежегодную поставку газа в адрес Botas в ежегодном объеме 4 млрд куб. м. Новое соглашение сменило его. В прошлом году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд куб. м газа.

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