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«Газпром» инвестирует в газификацию Приморья 21 млрд рублей

Энергетический холдинг Газпром и власти Приморья подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которая предусматривает, что компания инвестирует в развитие инфраструктуры 21 млрд рублей.В источнике
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Российская газета

Снится нам труба у дома

Российская газетавчера в 10:02
ТАСС

«Газпром» и власти Приморья подписали программу газификации на новый пятилетний период

ТАСС6 октября в 13:49
REGNUM

Газпром инвестирует в Приморье 21 млрд рублей

REGNUMвчера в 22:11
PrimaMedia.ru

«Газпром» и власти Приморья договорились об ускорении программы газификации края

PrimaMedia.ruвчера в 19:29
ПРАЙМ

«Газпром» вложит в газификацию Приморского края 21,1 миллиардов рублей

ПРАЙМ6 октября в 14:12
Общественное телевидение Приморья

Кожемяко и Миллер договорились о газификации Приморья

Общественное телевидение Приморьявчера в 01:55
Finam.Ru

«Газпром» вложит более 21 млрд рублей в газификацию Приморского края до 2025 года

Finam.Ru6 октября в 13:23

В Кремле обосновали невозможность контактов Путина с Тихановской

Как напомнил Песков, она «пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые, в свою очередь, считают нелегитимным действующего главу Белоруссии».
Журналистская правдавчера в 12:10

В кабмин внесен проект плана по водоснабжению Крыма и Севастополя

Проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи обмелели реки и водохранилища, готов и внесен в правительство РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новостивчера в 11:32

В Тульской области пропала пятнадцатилетняя школьница

Следователи возбудили дело об убийстве по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области, которая пропала по дороге домой с занятий музыкой, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости6 октября в 07:24

Трамп поручил рассекретить все документы по делу о «связях» с Россией

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, в том числе касательно скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон — его соперницы на президентских выборах 2016 года.
RT на русскомвчера в 09:58

«Газпром» обжалует беспрецедентный штраф Польши за «Северный поток-2»

Польша наказала "Газпром" штрафом на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) и штрафом на 234 миллиона злотых (61,4 миллиона долларов) других 5 компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию и далее в ЕС.
Вести.Ruвчера в 09:50

СК обыскал офис оператора московских электричек по делу о хищении

По версии следствия, в 2016 году неустановленные сотрудники ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» похитили деньги, выделенные на работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту билетопечатающих автоматов на объектах инфраструктуры Московской железной дороги в рамках договоров между ЦППК и компанией АО «ТрансТехСвязь», сообщил РБК источник в СК.
РБКвчера в 10:04

Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с начальником Генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым, который рассказал об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Коммерсантъвчера в 05:29

Победительница «Голоса 60+» отреагировала на скандал из-за голосования

В сети разгорелись споры по поводу победы Дины Юдиной Победительница последнего сезона проекта Первого канала «Голос 60+» Дина Юдина прокомментировала скандал из-за голосования в финале конкурса.
Центральная Служба Новостейвчера в 06:11