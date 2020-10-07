«Газпром» инвестирует в газификацию Приморья 21 млрд рублей
Энергетический холдинг Газпром и власти Приморья подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которая предусматривает, что компания инвестирует в развитие инфраструктуры 21 млрд рублей.В источнике
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«Газпром» и власти Приморья договорились об ускорении программы газификации края
PrimaMedia.ruвчера в 19:29
«Газпром» вложит более 21 млрд рублей в газификацию Приморского края до 2025 года
Finam.Ru6 октября в 13:23