Трамп поручил рассекретить все документы по делу о «связях» с Россией

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, в том числе касательно скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон — его соперницы на президентских выборах 2016 года.