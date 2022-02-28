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«Газпром»: из европейских хранилищ отобран весь закачанный летом газ

Европа потратила весь газ, который бал закачан в подземные хранилища в летний период, сообщил
 «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Lenta.ru
Общий остаток газа в ПХГ Европы - 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции - на 77,1%. С 7 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
Finam.Ru
"Газпром" отмечает, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля.
Интерфакс
Заполненность украинских ПХГ в настоящее время продолжает находиться на минимальных уровнях.
Finam.Ru

Подробнее о событии

«Газпром»: Европа отобрала весь закачанный летом газ, хранилища заполнены на 29,5%
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«Газпром»: Из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ
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«Газпром»: из европейских хранилищ отобран весь закачанный летом газ
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«Газпром» сообщил, что Европа отобрала из хранилищ весь закачанный летом газ
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В Европе из подземных хранилищ отобран весь закачанный туда летом газ
RT на русскомвчера в 05:11
«Газпром» сообщил, что Европа отобрала весь закачанный летом газ
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