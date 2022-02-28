Общий остаток газа в ПХГ Европы - 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции - на 77,1%. С 7 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
Как сообщает портал rusvesna.su со ссылкой на ТГ-канал "Военкоры Русской весны", в ходе спецоперации РФ, которая многим уже знакома под названием Z, были уничтожены украинский МАЗ с бронеавтомобилем "Хамви" в городе Токмак Запорожской области.
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. приостановит работу всех своих 14 заводов в стране во вторник, 1 марта, на фоне проблем с компьютерной системой у одного из поставщиков, говорится в сообщении компании.