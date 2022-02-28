Общий остаток газа в ПХГ Европы - 29,5%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции - на 77,1%. С 7 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.