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«Газпром»: из европейских хранилищ отобран весь закачанный летом газ

Европа потратила весь газ, который бал закачан в подземные хранилища в летний период, сообщил
 «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Lenta.ru
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля.
Neftegaz.ru
«Газпром» является крупнейшим поставщиком газа в Европу.
РБК
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ранее заметил, что компания «Газпром» вновь запустила поставки голубого топлива через газопровод Ямал — Европа.
Экономика сегодня

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«Газпром»: Европа отобрала весь закачанный летом газ, хранилища заполнены на 29,5%
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«Газпром»: Из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ
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