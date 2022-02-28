Коммерсантъ«Газпром»: из европейских хранилищ отобран весь закачанный летом газЕвропа потратила весь газ, который бал закачан в подземные хранилища в летний период, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.Lenta.ruОбычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля.Neftegaz.ru«Газпром» является крупнейшим поставщиком газа в Европу.РБКВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ранее заметил, что компания «Газпром» вновь запустила поставки голубого топлива через газопровод Ямал — Европа.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРоссийская газетаЦарьградМолваРамблерRuposters.ruУралинформбюроЭкономика сегодняOilCapital.ruТелеканал 360°RT на русскомRuBaltic.RuГазета.RuУтроNewsВечерняя МоскваМИР 24ТК ЗвездаПрофильT24АМИТЕЛРБКПодробнее о событии«Газпром»: Европа отобрала весь закачанный летом газ, хранилища заполнены на 29,5%РИА Новостивчера в 07:42«Газпром»: Из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газВнешнеэкономические связивчера в 04:54«Газпром»: из европейских хранилищ отобран весь закачанный летом газКоммерсантъвчера в 05:15«Газпром» сообщил, что Европа отобрала из хранилищ весь закачанный летом газТАССвчера в 05:12В Европе из подземных хранилищ отобран весь закачанный туда летом газRT на русскомвчера в 05:11«Газпром» сообщил, что Европа отобрала весь закачанный летом газПРАЙМвчера в 05:09«Газпром»: из европейских ПХГ отобрали весь закачанный летом газВедомостивчера в 05:22Показать ещёОценить2,9KПоделиться