Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР

Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

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«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфакс16 июня в 04:24

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалт16 июня в 04:45

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБК16 июня в 04:26

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМ16 июня в 08:17

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ru16 июня в 02:08

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Service15 июня в 10:10
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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
5
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
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Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
5,5K
Происшествия

Со свердловского заммэра-взяточника взыщут 3 млн рублей

«Белоярским районным судом вынесено решение об удовлетворении иска Белоярского межрайонного прокурора Свердловской области в интересах РФ к Прохоренко С. М. о взыскании незаконно полученных денежных средств по сделке, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности в размере 3 300 000 рублей», — сообщает пресс-служба.
URA.Ru 07:57
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Политика

Рада отказала Вакарчуку в досрочном лишении полномочий

В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", а на днях заявил о сложении мандата депутата Рады.
Газета.Ru 05:50
Экономика

Прокуратура разъяснила как оплачивается удаленная работа

По договоренности работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы.
Новости Пушкинского района Санкт-Петербурга 05:49
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Футбол

РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга

«Сочи», который принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу, в четверг сообщил, что выступает за проведение матча 23-тура чемпионата России против «Ростова» 19 июня, несмотря на шесть положительных результатов тестов у игроков команды соперника.
РБК 07:30
1
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Политика

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
RT на русском 07:41
2
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Интерфакс 07:11
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
7,8K
Общество

Попова назвала условия для возобновления международных перелетов

Полеты для туристов за границу станут возможны, когда исчезнет риск "реэкспорта" коронавируса в Россию приезжающими.
Российская газета 07:06
33
Общество

Выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа

Результаты выпускникам планируют выдать до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопросы в ходе горячей линии.
FlashNord 04:55
6
Музыка

За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова

Evo-rus.com вчера в 09:26
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
9
Общество

В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц

REGNUM 05:58
Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

Достроить газопровод нужно к осени, пока завершению проекта не препятствуют погодные условия.
Evo-rus.com 06:15
25
Кино

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
41
Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости 06:03
53
Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
641
Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
25
Происшествия

Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
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Здоровье

В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Наука

В Швейцарии был разработан двигатель из 16 атомов

Мотор работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com вчера в 05:10
33
Политика

Украинским школьникам разрешили не сдавать экзамены

Верховная Рада из-за эпидемии COVID-19 освободила школьников от выпускных обязательных экзаменов, но оставила экзамены Внешнего независимого тестирования (ВНО, аналог российского ЕГЭ), которые позволяют поступить в вузы.
Украина.ру 06:43
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