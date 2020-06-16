Энергетика
Экономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР
Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
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Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
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Со свердловского заммэра-взяточника взыщут 3 млн рублей
«Белоярским районным судом вынесено решение об удовлетворении иска Белоярского межрайонного прокурора Свердловской области в интересах РФ к Прохоренко С. М. о взыскании незаконно полученных денежных средств по сделке, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности в размере 3 300 000 рублей», — сообщает пресс-служба.
URA.Ru 07:57
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В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Политика
Рада отказала Вакарчуку в досрочном лишении полномочий
В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", а на днях заявил о сложении мандата депутата Рады.
Газета.Ru 05:50
Экономика
Прокуратура разъяснила как оплачивается удаленная работа
По договоренности работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы.
Новости Пушкинского района Санкт-Петербурга 05:49
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Футбол
РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга
«Сочи», который принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу, в четверг сообщил, что выступает за проведение матча 23-тура чемпионата России против «Ростова» 19 июня, несмотря на шесть положительных результатов тестов у игроков команды соперника.
РБК 07:30
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Политика
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления украинских официальных лиц о необязательности выполнения Минских соглашений.
RT на русском 07:41
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Интерфакс 07:11
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Попова назвала условия для возобновления международных перелетов
Полеты для туристов за границу станут возможны, когда исчезнет риск "реэкспорта" коронавируса в Россию приезжающими.
Российская газета 07:06
Общество
Выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
Результаты выпускникам планируют выдать до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопросы в ходе горячей линии.
FlashNord 04:55
Музыка
За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова
Evo-rus.com вчера в 09:26
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Достроить газопровод нужно к осени, пока завершению проекта не препятствуют погодные условия.
Evo-rus.com 06:15
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Происшествия
Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Наука
В Швейцарии был разработан двигатель из 16 атомов
Мотор работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Политика
Украинским школьникам разрешили не сдавать экзамены
Верховная Рада из-за эпидемии COVID-19 освободила школьников от выпускных обязательных экзаменов, но оставила экзамены Внешнего независимого тестирования (ВНО, аналог российского ЕГЭ), которые позволяют поступить в вузы.
Украина.ру 06:43