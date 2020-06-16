Энергетика
Экономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР
Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
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Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020
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Lenta.ru 14:11
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РИА Новости 10:47
Космос
Страшно и необъяснимо: ученые предупредили о гигантской магнитной аномалии в Атлантике
Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) сообщило насторожившую ученых новость: Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) пришла в движение, изменила свою интенсивность и разделилась на две части, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
TV BRICS 06:14
Футбол
«Спортинг» — «Тондела». Прогноз: Вьетто, Нету и Кабрал допустят осечку
18 июня «Спортинг» примет «Тонделу» в матче 27-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз.
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Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Политика
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи.
Коммерсантъ 18:33
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Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак
Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал 17:21
Здоровье
В Приангарье дали прогноз динамики заболеваемости COVID-19 в регионе
Голенецкая сообщила, что после снятия некоторых ограничительных мер, в регионе значительно вырос уровень заболеваемости COVID-19.
ИА Красная Весна 11:36
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Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках
В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15
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Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль 18:25
Общество
«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам
Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, - утверждают источники сайта "Открытые медиа".
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Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
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Коммерсантъ 15:32
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Полет выполнялся над нейтральными водами на расстоянии более 300 километров от границ РФ, - сообщили ТАСС в Минобороны России.
Российская газета 14:17
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце
Стоит учесть, что указанные в таблице смартфоны Honor получат прошивку Magic UI 3.1, которая практически полностью повторяет EMUI 10.1.
3DNews 14:06
Политика
США выступают против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом по дну океана
Группа министерств под названием Team Telecom в среду выступила с рекомендацией принимающей окончательное решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) отклонить просьбу китайской государственной компании Pacific Light Data Company о прокладке интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом (штат Калифорния) и Гонконгом.
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Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
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Red Bull: Хельмут Марко ничего не говорил про Льюиса Хэмилтона
Команда Red Bull Racing <подтвердила, что Хельмут Марко не говорил про внимание Льюиса Хэмилтона к протестам против расизма.
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Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК 16:52
Общество
За ролик о десантниках пригрозили Киркорову ветераны афганской войны
За юмористический ролик, в котором Филипп Киркоров изобразил десантника-гея, пригрозили избить артиста члены Российского союза ветеранов Афганистана.
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