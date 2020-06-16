«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".

«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 706

Технологии ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay "Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе. 10

Футбол Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020 Ранее сообщалось, что все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 5

Космос Страшно и необъяснимо: ученые предупредили о гигантской магнитной аномалии в Атлантике Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) сообщило насторожившую ученых новость: Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) пришла в движение, изменила свою интенсивность и разделилась на две части, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости. 1

Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 150

Политика Трамп продлил санкции в отношении КНДР Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи.

Общество Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).

Общество Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц. 171

Гаджеты Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце Стоит учесть, что указанные в таблице смартфоны Honor получат прошивку Magic UI 3.1, которая практически полностью повторяет EMUI 10.1.

Политика США выступают против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом по дну океана Группа министерств под названием Team Telecom в среду выступила с рекомендацией принимающей окончательное решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) отклонить просьбу китайской государственной компании Pacific Light Data Company о прокладке интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом (штат Калифорния) и Гонконгом.