Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР

Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

Подробнее о событии

«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

ПРАЙМ16 июня в 08:17

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалт16 июня в 04:45

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Коммерсантъ15 июня в 15:19

«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР

Интерфакс16 июня в 04:24

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ru16 июня в 02:08

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

РБК16 июня в 04:26

«Газпром» не поставлял газ в Донбасс в I квартале

Rambler News Service15 июня в 10:10
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Здоровье

В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
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Авто

Toyota запускает продажи нового Harrier

17 июня в Японии стартовали продажи нового купеобразного Toyota Harrier.
SpeedMe вчера в 00:45
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Происшествия

Начальник владимирского юридического института обвиняется в поборах

Позже, в мае фигурантом уголовного дела стал бывший начальник Владимирского юридического института ФСИН России Валерий Морозов.
Довод 05:29
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Футбол

Президент «Урала» выступил против технического поражения «Ростову»

Команде грозит техническое поражение, если РФС не примет решение о переносе игры на более позднюю дату.
ГЛАС.RU 05:18
Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Шоу-бизнес

Звездное пополнение: Любовь Успенская пришла на телепроект «Дом-2»

Сегодня, 17 июня, в эфире телеканала ТНТ в реалити-шоу «Дом-2» появится знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская.
Телепрограмма вчера в 06:37
Футбол

Газзаев назвал самую большую проблему в детском футболе в России

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Госдумы России Валерий Газзаев назвал самую большую проблему в детском футболе.
RT на русском 05:00
Происшествия

Банда ловила россиян и отдавала их в рабство

Lenta.ru 05:11
Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ

Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 вчера в 09:43
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
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Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.
НТВ 04:18
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Гаджеты

Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены

Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
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Армия и оружие

Новая украинская ракета «Нептун» уничтожила «вражеский» корабль

Подлёт ракеты и уничтожение списанного корабля снимали с разных ракурсов: с воздуха и с находившихся неподалёку кораблей Военно-морских сил Украины.
Rusvesna.su вчера в 11:30
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Гаджеты

Высоту корпуса SilverStone Mini Milo 10 можно менять

Компания SilverStone представила корпус Milo 10, предназначенный для системы, основой которой служит плата типоразмера mini-ITX.
iXBT.com 04:49
Авто

В первой половине июня изменили цены на автомобили 18 марок

В начале текущего лета 18 брендов, представленных на российском рынке, пересмотрели свои прайсы: у одних концернов цены выросли на всю линейку, у других - лишь на некоторые модели.
Новые автомобили 04:49
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
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Здоровье

В Челябинске впервые коронавирус выявили у новорожденного

С начала эпидемии вирус был выявлен у 58 беременных женщин на территории региона. Однако у новорожденного вирус был выявлен впервые.
Копейский рабочий 04:21
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Общество

Названо число скончавшихся от коронавируса медиков в России

В России от коронавирусной инфекции скончались 489 медиков.
Газета.Ru 05:30
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Происшествия

Медведь напал на сахалинку в холмском СНТ

Жительница Холмска позвонила в редакцию информагентства и сообщила о нападении медведя на женщину в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Железнодорожник", располагающемся в районе остановочного пункта Николайчук.
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит.
MOS.news 01:55
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
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