Энергетика
Экономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР
Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
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Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
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Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
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Политика
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Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Культура
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Народному артисту Советского Союза Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет.
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Rusvesna.su вчера в 11:30
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Высоту корпуса SilverStone Mini Milo 10 можно менять
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У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
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Жительница Холмска позвонила в редакцию информагентства и сообщила о нападении медведя на женщину в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Железнодорожник", располагающемся в районе остановочного пункта Николайчук.
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Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит.
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