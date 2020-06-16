Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР

Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
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«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
Коммерсантъ15 июня в 15:19

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«Газпром» перестал относить снабжение газом ЛНР и ДНР к поставкам на Украину

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Lenta.ruвчера в 02:08

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

Росбалтвчера в 04:45

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Rambler News Service15 июня в 10:10
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
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