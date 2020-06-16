Энергетика
Экономика сегодня«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР
Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".
Читать в источнике
Оценить183
с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъ15 июня в 15:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Кино
Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con. Конечно, в онлайне
Афиша Daily вчера в 14:35
Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Гаджеты
Qualcomm анонсировала 5G-чипсет Snapdragon 690
Компания Qualcomm представила новый чипсет среднего класса под названием Snapdragon 690.
ITZine.ru 03:43
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Здоровье
Стали известны помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер и испанский диетолог Алехандро Кановас определили продукты, способные положительно влиять на состояние легких и защищать их от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Футбол
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings вчера в 12:00
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
ИнфоСМИ вчера в 11:47
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru вчера в 07:28
Авто
Китайские кроссоверы Changan начали собирать в Беларуси
Компактный кроссовер CS35 Plus — первая модель Changan, которую выпустили на заводе Юнисон.
5 колесо вчера в 09:34
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Здоровье
3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 71 новый случай COVID-19 Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 02:47
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
Общество
Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера
Избранником артистки стал рэпер Slowthai. Бывшая солистка группы Serebro объявила о скором замужестве в личном блоге.
Popcornnews.ru 04:16
Кино
Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро устроят «Время Армагеддона»
Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд присоединились к актерскому составу фильма "Время Армагеддона" (Armageddon Time).
ИА InterMedia 05:41
Авто
Кастомный BMW X6 выставили на продажу
Автомобиль с необычной внешностью продается в США (Майами). BMW X6 произведено в 2012 году.
ГЛАС.RU 04:33
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа
Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00