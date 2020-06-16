«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

Российский нефтегазовый холдинг "Газпром" сообщил, что перестал раскрывать объемы поставок газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность "Газпрома".

«Газпром» изменил схему поставок газа в ДНР и ЛНР

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