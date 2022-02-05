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«Газпром»: из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа

3 февраля объем активного газа в европейских ПХГ оказался на 27% (на 13,4 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня.
Ведомости
С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
ТАСС
Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях.
РИА Новости
В «Газпроме» рассказали, что поставки российского газа в страны Евросоюза снизились в январе на 41,3%.
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Подробнее о событии

«Газпром»: из ПХГ Европы отобрано 85% закачанного летом газа
RT на русском07:05
«Газпром»: Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа — 40,5 миллиарда кубов
ПРАЙМ07:16
«Газпром»: хранилища Европы опустели на 85% от закачанного летом газа
РЕН ТВ07:15
«Газпром»: хранилища газа в Европе по состоянию на начало февраля опустели на 85 процентов
Lenta.ru07:09
«Газпром»: из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа
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Уровень выбранного из европейских ПХГ топлива достиг 85%
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«ГАЗПРОМ»: Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газа
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