Ведомости«Газпром»: из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа3 февраля объем активного газа в европейских ПХГ оказался на 27% (на 13,4 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня.ВедомостиС 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.ТАССЗаполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях.РИА НовостиВ «Газпроме» рассказали, что поставки российского газа в страны Евросоюза снизились в январе на 41,3%.Banki LoansЧитать далееСвернутьRuBaltic.RuRuBaltic.RuGazeta.SPbЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаLife.ruT24НТВРЕН ТВDP.RUБлокнот.руДни24RT на русскомФАНЭкономика сегодняНародные новостиНовостной фронтИзвестияNewInformНовые ИзвестияПодробнее о событии«Газпром»: из ПХГ Европы отобрано 85% закачанного летом газаRT на русском07:05«Газпром»: Европа отобрала из подземных хранилищ 85% закачанного летом газа — 40,5 миллиарда кубовПРАЙМ07:16«Газпром»: хранилища Европы опустели на 85% от закачанного летом газаРЕН ТВ07:15«Газпром»: хранилища газа в Европе по состоянию на начало февраля опустели на 85 процентовLenta.ru07:09«Газпром»: из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газаВедомости08:38Уровень выбранного из европейских ПХГ топлива достиг 85%Экономика сегодня07:04«ГАЗПРОМ»: Из ПХГ Европы отобрано уже 85% от закачанного летом газаT2406:50Показать ещёОценить190Поделиться