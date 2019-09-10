Политика
РИА НовостиСуд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter. "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Оценить275
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Авто
Из Hyundai Veloster N сделали гоночный электромобиль
Hyundai приступил к разработке Veloster N ETCR в ноябре 2018 года, а первая отработка прототипа была завершена в августе 2019 года.
SpeedMe 08:36
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Газета.Ru 15:22
Гаджеты
Apple 10 сентября представит новые модели iPhone
Американская компания Apple сегодня, 10 сентября, представит новые модели iPhone.
REGNUM 04:07
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service 02:33
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Происшествия
В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки
9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.
78.ru 17:12
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Авто
Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября
Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.
Автоновости дня 06:13
Политика
Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Здоровье
Три человека умерли в США от редкого восточного лошадиного энцефалита
В США зафиксирован уже третий летальный случай заражения довольно редкой для этой страны болезнью — восточным лошадиным энцефалитом (Eastern equine encephalitis, EEE).
REGNUM 11:11
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
ТАСС 14:11