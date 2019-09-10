Политика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН. "Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения", — сообщили в компании.
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с чего всё началось
Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил
, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины.
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