PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.

с чего всё началось

В "Газпром экспорте" считают, что цены на поставки природного газа польской PGNiG нуждаются в увеличении, для этого есть достаточные основания. Ранее по итогам решения Стокгольмского арбитража, "Газпрому" вменили в обязанность выплатить польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ.

Газпром хочет увеличить цены на газ для Польши

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