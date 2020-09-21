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Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».