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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русскомвчера в 13:28
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Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известиявчера в 13:29
Взгляд.ру

Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Взгляд.рувчера в 13:54
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ruвчера в 13:46
РБК

На Украине сообщили о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

РБК17:40
RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русскомвчера в 13:28
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 13:10
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАССвчера в 12:59

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления россиянина Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Коммерсантъ02:34
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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