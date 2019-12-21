Политика
ГЛАС.RUВ соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину
Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину. Об этом сегодня рассказал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
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«Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой
ПРАЙМ21 декабря в 07:42
«Нафтогаз» заявил, что о прямых поставках российского газа речи не идет
Красная весна21 декабря в 07:52
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Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
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Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
Напомним, авария произошла утром. Автобус ехал по маршруту, когда в него врезался автомобиль.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
Происшествия
Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам
Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».
Футбол
Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии
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Регина Дубовицкая прокомментировала новый брак Евгения Петросяна
Максим Галкин поинтересовался у Дубовицкой о ее отношении к неравным бракам, на что та ответила, что знает женщин, решившихся на такое.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России. Первое место в списке отдано Калмыкии.
Футбол
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В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Общество
«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Происшествия
Жителя Челябинска арестовали за убийство сына из-за плача
Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего месячного сына, которого он забил до смерти из-за плача, сообщается на сайте СК РФ.
Культура
Директор Ротару не подтвердил слухи о ее участии в «Голубом огоньке»
Как рассказывал ранее директор Софии Ротару, певица дает менее 10 концертов в год, а гонорар за каждое такое выступление - 50 тысяч евро.
Футбол
Игрок «Ростова» номинирован на звание лучшего футболиста Азии
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Кино
Генри Кавилл выбрал сторону в «консольной войне»
Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
Политика
CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США
Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала.
Общество
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.
Экономика
Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes
Бизнесменом года стал владелец группы «Онэксим» и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, продавцом года признан миллиардер Аркадий Ротенберг, продавший крупнейшего подрядчика «Газпрома», а компанией года признан «Лукойл» с непрекращающимся ростом стоимости акций.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.