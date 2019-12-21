Энергетика
News.ru«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа
При условии выполнения в полном объёме договорённостей стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объёмов таких поставок, — написало в проколе.
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