Энергетика

News.ruNews.ru«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа

При условии выполнения в полном объёме договорённостей стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объёмов таких поставок, — написало в проколе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину

РБКвчера в 07:40

«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа

News.ruвчера в 07:34

«Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой

ПРАЙМвчера в 07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 20 декабря в 10:30
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 04:01
Футбол

АЕК впервые потерял очки после назначения Карреры

Команды сыграли вничью — 0:0, что стало первой потерей очков для афинского клуба после прихода в команду Массимо Карреры.
Metaratings вчера в 15:14
Политика

Кабмин ФРГ «сожалеет» о санкциях США против «Северного потока-2»

Кабинет министров Германии выразил сожаление в связи со вступлением в силу санкций против трубопровода "Северный поток-2".
Pravda.Ru вчера в 03:15
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Единоборства

Джермелл Чарло взял реванш у Тони Харрисона

Allboxing.ru вчера в 23:18
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК вчера в 11:24
Гаджеты

Запуск Motorola RAZR отложили на неопределенный срок

Российская газета вчера в 07:01
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие

Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию

Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
Военное обозрение вчера в 22:19
Политика

На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией

Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Ридус вчера в 12:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия вчера в 08:17
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
RT на русском 03:12
Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России 20 декабря в 01:57
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Общество

Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 20 декабря в 13:41
Космос

NASA представило концепт нового космического телескопа HabEx

N+1 19 декабря в 03:48
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Давид Манукян признался Ольге Бузовой в своих чувствах

Комментарий блогера обсуждают в сети. В сети давно ходят слухи о том, что у Ольги Бузовой роман с Давидом Манукяном.
Srnsk вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети уже познакомила избранника с дочкой. Деньгов, в свою очередь, помог певице подружиться со своими детьми от прошлых отношений.
7Дней.ру вчера в 12:00
Космос

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Интерфакс 20 декабря в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное