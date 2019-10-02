Политика
Евразия.Эксперт«Газпром» может достроить «Северный поток-2» за полтора месяца
Факторы, которые могут повлиять на данное решение, и возможные сроки завершения строительства газопровода озвучил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели, передает телеканал «Россия 24».
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Норвежско-польский газопровод Baltic Pipe может пересечься с «Северным потоком»
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