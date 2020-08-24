В России недосчитались магазинов

Как отмечают аналитики, Россия в текущем году недосчитается примерно 170 тысяч квадратных метров магазинных площадей — план на 2020-й предусматривал ввод 500 тысяч «квадратов», но в первом полугодии из-за карантинных мер в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра (ТЦ). Открытие 25 процентов ТЦ уже перенесено на следующий год.