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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
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URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа переложат на «Газпром»

URA.Ru07:34
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомости04:58
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
РИА Новости22:29
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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, стороны затронули тему ближневосточного урегулирования, ситуацию в Сирии, а также клинические исследования и производство вакцин.
RT на русском09:22

Посол США в России призвал наказать виновных в отравлении Навального, если оно подтвердится

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, подтвердится, виновные должны быть наказаны, сообщил посол США в России Джон Салливан.
Коммерсантъ09:10

В России недосчитались магазинов

Как отмечают аналитики, Россия в текущем году недосчитается примерно 170 тысяч квадратных метров магазинных площадей — план на 2020-й предусматривал ввод 500 тысяч «квадратов», но в первом полугодии из-за карантинных мер в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра (ТЦ). Открытие 25 процентов ТЦ уже перенесено на следующий год.
Lenta.ru04:04
1

Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
РИА Новости09:15
18

Нервные клетки людей с аутизмом различаются до рождения

В отличие от различий, наблюдаемых в корковых нейронах, клетки, предназначенные для развития как нейроны среднего мозга - области мозга, не связанной с дисфункцией аутизма, - показали лишь незначительные различия между типичными и аутичными людьми.
Научная Россия07:50
1

Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти планируют переломить в ближайшее время тенденцию падения объемов сельхозпроизводства.
Моя Москва.онлайн08:59
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