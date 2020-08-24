«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
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"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
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