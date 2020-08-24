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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
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URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа могут переложить на «Газпром»

URA.Ruвчера в 07:34
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъвчера в 04:28
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфаксвчера в 03:59
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАССвчера в 03:47
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомостивчера в 04:58
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвывчера в 18:10
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБКвчера в 17:05

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Банк ВТБ снизил ставки по программе кредитования «АвтоРалли» на 1,5%. Теперь взять кредит на покупку нового автомобиля можно по минимальной ставке 7,5% годовых, а размер первоначального взноса составляет фиксированные 10% от его стоимости.
Автоновости дня01:57
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