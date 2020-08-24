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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

«Единая Россия» предлагает возложить все затраты по подключению российских граждан к газораспределительным сетям на «Газпром».
РБК17:05
Подробнее о событии
Вести.Ru

Частные дома планируют бесплатно подключать к газовым сетям

Вести.Ru04:30
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
URA.Ru

Россиянам хотят провести газ в дома за счет «Газпрома»

URA.Ru00:55
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
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В Волгоградской области стартует прививочная кампания против гриппа

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, на совещании было отмечено, что все учебные заведения региона готовы к новому учебному году, а прививочная кампания стартует уже на этой неделе.
РИАЦ03:08
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Работники изолятора в Минске тайно вывозят жертв пыток за город

Задержанные во время несанкционированных акций протеста в Минске и доставленные в следственный изолятор на улице Окрестина выбегали оттуда в ужасе и прибывали в шоковом состоянии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров палаточного лагеря, развернутого рядом с изолятором.
Live2403:42
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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