«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
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"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
С чего всё началось
«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»
«Единая Россия» предлагает возложить все затраты по подключению российских граждан к газораспределительным сетям на «Газпром».
РБК17:05
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