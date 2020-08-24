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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

«Газпрому» могут предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации возложенных на компанию расходов по подключению домовладений к газоснабжению, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.В источнике
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URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа могут переложить на «Газпром»

URA.Ru07:34
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомости04:58
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
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Роспотребнадзор разрешил возобновить туристические экскурсии в музеи

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REGNUM10:52

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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