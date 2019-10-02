Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода. Об этом 2 октября заявил председатель совета директоров российской компании Виктор Зубков на Российской энергетической неделе (РЭН), проходящей в Москве.

Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании

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