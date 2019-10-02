Энергетика
REGNUMГазпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании
Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода. Об этом 2 октября заявил председатель совета директоров российской компании Виктор Зубков на Российской энергетической неделе (РЭН), проходящей в Москве.
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«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод
Life.ruвчера в 03:44
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Норвежско-польский газопровод Baltic Pipe может пересечься с «Северным потоком»
КП - Северная Европа11:17
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Войска Сирии отразили атаки террористов на северо-востоке от Пальмиры
Военные Сирии при поддержке Сил национальной обороны отразили атаки террористов запрещенной в РФ группировке "Исламское государство", которые были совершены в четверг на северо-востоке от Пальмиры.
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Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
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Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
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Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Московский Комсомолец 10:11
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Samsung закроет производство смартфонов в Китае
В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости вчера в 19:19
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК вчера в 04:45
Здоровье
В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе
«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
Известия 08:32
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
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Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
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Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов
Владимир Путин поручил временно разместить Государственную Думу по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где сейчас находится Дом союзов.
РИА Новости 16:19
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
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Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
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Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
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Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб сторонников
Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
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Наука
Эксперты знают, как сделать людей неуязвимыми к радиации
Предполагается, что открытие позволит разработать методы защиты людей и других живых организмов от радиации.
Goroday.ru вчера в 20:05
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
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Игры
Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры
Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Армия и оружие
Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе
Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ.
Российская газета 17:41
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Спорт
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова
После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19