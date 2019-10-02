Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода. Об этом 2 октября заявил председатель совета директоров российской компании Виктор Зубков на Российской энергетической неделе (РЭН), проходящей в Москве.

Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании

Наука Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Единоборства Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.

Происшествия В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.

Происшествия В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Происшествия Топ-менеджера «Аэрофлота» обвинили в крупном хищении В хищении 250 миллионов рублей обвинили замдиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщается 2 октября на сайте Следственного комитета.

Культура Пласидо Доминго ушёл с поста гендиректора Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго отказался от поста генерального директора Лос-Анджелесской оперы, который занимал с 2003 года.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Общество В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.

Футбол «Ливерпуль» не будет исключён из Кубка лиги После всестороннего разбирательства ситуации руководство Кубка лиги пришло к выводу, что нецелесообразно исключать «Ливерпуль» из турнира из-за ряда смягчающих факторов.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Политика Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Здоровье Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Политика Глава французской организации оценил привлекательность Крыма Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, побывавший в Крыму со своей делегацией весной, отметил привлекательность региона России для туристов, передает РИА Новости.

Армия и оружие СК РФ и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе Совместный мультимедийный проект, рассказывающий о преступлениях, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса, будет организован Следственным комитетом Российской Федерации и телеканалом RT, 3 октября сообщает сайт СК РФ.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.