Энергетика
REGNUMГазпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании
Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода. Об этом 2 октября заявил председатель совета директоров российской компании Виктор Зубков на Российской энергетической неделе (РЭН), проходящей в Москве.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод
Life.ruвчера в 03:44
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Единоборства
Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы
Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.
REGNUM 04:12
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Происшествия
Топ-менеджера «Аэрофлота» обвинили в крупном хищении
В хищении 250 миллионов рублей обвинили замдиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщается 2 октября на сайте Следственного комитета.
Красная весна вчера в 12:08
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 01 октября в 13:40
Культура
Пласидо Доминго ушёл с поста гендиректора Лос-Анджелесской оперы
Пласидо Доминго отказался от поста генерального директора Лос-Анджелесской оперы, который занимал с 2003 года.
ИА InterMedia 04:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.
РБК 03:28
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Футбол
«Ливерпуль» не будет исключён из Кубка лиги
После всестороннего разбирательства ситуации руководство Кубка лиги пришло к выводу, что нецелесообразно исключать «Ливерпуль» из турнира из-за ряда смягчающих факторов.
Евро-футбол.ру вчера в 16:50
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Хоккей
В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
Политика
Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве
В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
РБК вчера в 17:56
Общество
В выходные дни в Петербурге может выпасть первый снег
Санкт-Петербургские ведомости 02:39
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
РБК 30 сентября в 20:01
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Политика
Глава французской организации оценил привлекательность Крыма
Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, побывавший в Крыму со своей делегацией весной, отметил привлекательность региона России для туристов, передает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:53
Армия и оружие
СК РФ и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Совместный мультимедийный проект, рассказывающий о преступлениях, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса, будет организован Следственным комитетом Российской Федерации и телеканалом RT, 3 октября сообщает сайт СК РФ.
Красная весна 03:42
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36