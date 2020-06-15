Энергетика
News.ru«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
«Газпром» может прекратить поставлять газ в Белоруссию из-за долгов. Этот вариант сейчас рассматривает руководство российской компании. С 1 июля поставки газа в Белоруссию будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности, — цитирует ИА REGNUM слова своего источника.
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостей14 июня в 04:23
Россия готова оставить Белоруссию без газа: «Газпром» поставил ультиматум
Московский Комсомолецвчера в 10:26
«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
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