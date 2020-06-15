Не исключено, что с 1 июля "Газпром" прекратит поставлять голубое топливо в республику до того момента, пока она не погасит имеющиеся задолженности в полном объеме, пишет ИА REGNUM. При этом Белоруссия отрицает наличие задолженности перед российской стороной за поставленный газ.

«Газпром» может прекратить поставки в Белоруссию с 1 июля

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