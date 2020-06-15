Энергетика
Народные новости«Газпром» может прекратить поставки в Белоруссию с 1 июля
Не исключено, что с 1 июля "Газпром" прекратит поставлять голубое топливо в республику до того момента, пока она не погасит имеющиеся задолженности в полном объеме, пишет ИА REGNUM. При этом Белоруссия отрицает наличие задолженности перед российской стороной за поставленный газ.
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостейвчера в 04:23
«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
Капитал страны13 июня в 07:05
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В Испании утверждают, что Азмун близок к переходу в «Арсенал»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Арсенал», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.
Спорт-Экспресс 10:59
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Президент Бразилии обсудил с Путиным ситуацию в БРИКС
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с распространением коронавируса в мире и ближайшую встречу БРИКС, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:44
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Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте задержан
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским на Ленинском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Агентство Москва 10:44
Политика
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru вчера в 12:08
Авто
Составлен рейтинг самых надёжных подержанных кроссоверов
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Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Музыка
Названа дата проведения «Евровидения» в 2021 году
"Евровидение-2021" состоится там же, где и было запланировано его проведение в мае 2020 года — Роттердам (Нидерланды).
Вести.Ru 12:28
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
Известия 05:07
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Армия и оружие
На репетиции парада Победы сняли новейшую боевую машину
В подмосковном Алабино на репетиции парада Победы «засветилась» новейшая боевая машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).
Профиль вчера в 15:23
Армия и оружие
Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал главный храм Минобороны России. Интервью Znak.com
Известный богослов и философ, протодиакон Андрей Кураев назвал главный храм ВС РФ китчевым памятником путинской эпохе .
Znak.com 12:51
Энергетика
«Газпром» прекратил арбитраж с Uniper и начал с Eni
Компания «Газпром» прекратила арбитражное разбирательство с немецкой Uniper по поводу цены на газ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 11:34
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
Общество
В Набережных Челнах суд рассмотрел 111 дел за полчаса
В Татарстане замглавы Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов 27 мая за полчаса рассмотрел 111 дел о нарушении режима самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 08:14
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM вчера в 02:15
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения.
Вести.Ru 11:19
Энергетика
WSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд
Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд.
Газета.Ru 12:01
Игры
Sony представила приставку PlayStation 5
Дизайн новой приставки PlayStation 5 показала компания Sony 11 июня на презентации The Future of Gaming.
ИА Красная Весна 12 июня в 05:26