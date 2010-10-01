Прокачка газа из России в Белоруссию может быть остановлена с 1 июля, пишет ИА REGNUM. Суммарный долг республики превышает 165 млн долларов. При этом Минск отказывается признавать существование задолженности, объясняя разночтения продолжающимися подсчетами калорийности российских энергоресурсов.

«Газпром» может с июля приостановить поставки газа в Белоруссию

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