Энергетика
Политическая Экспертиза«Газпром» может с июля приостановить поставки газа в Белоруссию
Прокачка газа из России в Белоруссию может быть остановлена с 1 июля, пишет ИА REGNUM. Суммарный долг республики превышает 165 млн долларов. При этом Минск отказывается признавать существование задолженности, объясняя разночтения продолжающимися подсчетами калорийности российских энергоресурсов.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостейвчера в 04:23
«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
Капитал страны13 июня в 07:05
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
Происшествия
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди
В Краснодаре скончалась пластический хирург Алена Верди.
Российская газета 04:19
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
Вести.Ru 07:33
Армия и оружие
В МВД Украины признались в убийстве военачальника ЛНР
В Министерстве внутренних дел Украины признали, что убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко было подготовлено киевскими спецслужбами и армейским спецназом.
ФАН вчера в 20:52
Общество
Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю
Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12 июня в 12:20
Шоу-бизнес
Наталья Орейро решила получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, ставшая знаменитой благодаря сериалу "Дикий ангел", подала документы на российское гражданство.
СОВА 07:48
Общество
Доцент Соколов отказался от адвокатов
Газета.Ru 06:17
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 08:07
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж, и требует его немедленного освобождения.
РИА Новости 08:10
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Общество
До 23 июня продлен режим самоизоляции в Пермском крае
Напомним, ранее возможной датой снятия режима самоизоляции называлась 15 июня, однако в минувшую неделю уровень заболеваемости продолжал оставаться высоким, в субботу из-за выявления локальной вспышки в геронтопсихиатрическом центре в Добрянском районе был зафикисрован антирекорд - 107 случаев за сутки.
Эхо Москвы в Перми 08:01
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Авто
На продажу выставили 28-летний седан BMW 7-Series почти без пробега
Как рассказывает нынешний продавец автомобиля, этот BMW 7-Series был заказан у немецкого дилерского центра клиентом из Великобритании.
Тарантас Ньюс 13 июня в 23:51
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Авто
Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России
Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20