Экономика

Муксун.fmМуксун.fm«Газпром» может снизить уровень дивидендов

В прошлом году компания была обязана выплатить не менее 30%. Так, акционерам было выплачено более 360 млрд рублей. При росте соотношения чистого долга к EBITDA, компания сможет сократить уровень выплат,сообщает издание.
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с чего всё началось

«Газпром» оказался в должном положении

Компания может сократить дивиденды в 2020 году Крайне медленное восстановление цен на газ в Европе, которые на фоне коронавируса обвалились до многолетних минимумов, может заставить «Газпром» снизить уровень дивидендов.
Коммерсантъвчера в 18:35

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«Газпром» может снизить уровень дивидендов

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Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

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«Газпром» оказался в должном положении

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ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

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Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.
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Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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Технологии

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Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
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Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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Лукашенко 5 августа дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

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Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
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Дуров заявил, что Telegram не продается

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В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения

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Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian

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