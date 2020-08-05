Компания может сократить дивиденды в 2020 году Крайне медленное восстановление цен на газ в Европе, которые на фоне коронавируса обвалились до многолетних минимумов, может заставить «Газпром» снизить уровень дивидендов.

с чего всё началось

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