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«Ъ»: Газпром может уменьшить дивиденды акционерам

В 2020 году «Газпром» может значительно сократить дивиденды. Как стало известно после опроса аналитиков, проведенного изданием «Ъ», по итогам года отношение чистого долга компании и EBITDA перевалит за отметку в 2,5x.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так, по итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, по итогам 2020 года — не менее 40% прибыли.
Коммерсантъвчера в 18:35
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Live24

«Ъ»: Газпром может уменьшить дивиденды акционерам

Live24вчера в 06:34
Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

Коммерсантъвчера в 18:35
Рамблер

«Газпром» поставил финансы России под угрозу

Рамблервчера в 06:30
Lenta.ru

«Газпром» поставил под угрозу финансы России

Lenta.ruвчера в 05:24
Муксун.fm

«Газпром» может снизить уровень дивидендов

Муксун.fmвчера в 04:58
REGNUM

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

REGNUMвчера в 04:18
Экономика сегодня

СМИ сообщили о возможном сокращении дивидендов акционерам «Газпрома»

Экономика сегоднявчера в 06:32
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Газета.Ruвчера в 16:32
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новостивчера в 16:32

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости20:31
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUMвчера в 18:01
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Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфаксвчера в 13:14
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБКвчера в 01:55
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости4 августа в 07:03
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В мэрии Новокузнецка напомнили о скором подорожании коммунальных услуг

Столь значительное подорожание произойдёт несмотря на то, что средний индекс увеличения размера платы граждан за «коммуналку» для Кемеровской области составляет 4,9% – это прописано в постановлении Правительства России и соблюдается в подавляющем большинстве населённых пунктов региона (за исключением Новокузнецка, Кемерова и Мысков).
Город новостейвчера в 08:49

Источник странных сигналов из космоса назвали ученые

Ученые определили источник странных внегалактических сигналов из космоса (FRB, быстрые радиовсплески), которые оказались похожи на радиоизлучение мертвой звезды на расстоянии 14 350 световых лет от Земли.
МедиаПотоквчера в 05:45
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Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

На строительство судов по итогам крабовых аукционов "Русский краб" Франка потратит около 15 млрд руб. РРПК предлагает Мишустину рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли.
Ведомости4 августа в 16:14
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ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России не будет направлять наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку не получал от белорусской стороны приглашения, а также не считает возможным направлять своих представителей в республику из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-lineвчера в 12:04
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