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Муксун.fm
Муксун.fm

«Газпром» может снизить уровень дивидендов

В прошлом году компания была обязана выплатить не менее 30%. Так, акционерам было выплачено более 360 млрд рублей. При росте соотношения чистого долга к EBITDA, компания сможет сократить уровень выплат,сообщает издание.В источнике
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Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

Компания может сократить дивиденды в 2020 году Крайне медленное восстановление цен на газ в Европе, которые на фоне коронавируса обвалились до многолетних минимумов, может заставить «Газпром» снизить уровень дивидендов.
Коммерсантъвчера в 18:35
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СМИ сообщили о возможном сокращении дивидендов акционерам «Газпрома»

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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых

Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы.
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