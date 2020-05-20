Экономика
РБК«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 14 июля.
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
ПФР рассказал, какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какой трудовой стаж с 2020 года больше не будет учитываться при начислении пенсии.
ФАН вчера в 01:58
Футбол
Министерство спорта РФ поддержало возобновление сезона в РПЛ
Глава Минспорта Олег Матыцин поддержал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российская газета 11:50
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Собянин назвал число госпитализированных с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы сказал, что тяжелобольных COVID-19 в больницы столицы с каждым днем поступает меньше, в результате чего число людей, выписавшихся из больницы после выздоровления, уже почти вдвое превышает число вновь поступивших.
РБК 11:49
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Игры
Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill
CyberSport.ru 09:12
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае находится под контролем.
RT на русском 12:00
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru 11:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34
Общество
Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде
Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
Солидарность вчера в 19:15
Транспорт
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям
Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
Российская газета 19 мая в 07:24
Общество
В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса
Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 04:47
Общество
В лесу под Челябинском обнаружили десятки правительственных иномарок
Жители Челябинска обнаружили в лесу вблизи озера Смолина "склад" новых машин Toyota.
Новые автомобили 19 мая в 05:51
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
Газета.Ru 10:32
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices 09:51
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Политика
Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию
В Россию прибыл первый самолет с 50 американскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Москве.
Ведомости 10:29
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус похвасталась красивыми усами
Известная российская актриса Кристина Асмум во время пандемии вынуждена сидеть дома, поскольку работы на съемочной площадке пока нет.
КМВ Новости 07:14
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ 10:04