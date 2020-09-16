Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором газификации
Смотрите также
Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Sony назвала цены на новую PlayStation
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов
Военная прокуратура утвердила обвинения Шамсутдинову
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»
Sony назвала цены на новую PlayStation
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер предложил сегодня, 16 сентября, президенту РФ Владимиру Путину назначить возглавляемую им компанию единым оператором программ газоснабжения и газификации во всех регионах страны.В источнике
Подробнее о событии
Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором
Коммерсантъвчера в 11:16
Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране
Фонтанка.Рувчера в 07:25