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Вести.Ru
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.В источнике
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Российская газета

К сезону готовы

Российская газета13:02
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъ11:16
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАСС07:04
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новости07:31
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ru07:28
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Ру07:25
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБК07:56

В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли
Lenta.ru10:57
45

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русском14:47
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.
Матч ТВ01:49

КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.
РИА Новости09:54
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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«Совкомфлот» намерен провести IPO. Размещение откладывалось 10 лет

«ПАО «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов со специализацией на работе в сложных ледовых условиях, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже», — сказано в пресс-релизе.
РБКвчера в 03:30
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