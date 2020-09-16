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Вести.Ru
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.В источнике
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Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Ру07:25
Российская газета

Путин поручил проработать назначение «Газпрома» единым оператором газификации

Российская газета07:28
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ru07:28
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБК07:56
РЕН ТВ

Путину предложили назначить «Газпром» единым оператором газоснабжения

РЕН ТВ07:20
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАСС07:04
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новости07:31

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:47
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03