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Вести.Ru
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.В источнике
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РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБК07:56
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Ру07:25
Российская газета

Путин поручил проработать назначение «Газпрома» единым оператором газификации

Российская газета07:28
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ru07:28
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новости07:31
РЕН ТВ

Путину предложили назначить «Газпром» единым оператором газоснабжения

РЕН ТВ07:20
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАСС07:04

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:47
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«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева

Благодаря дебютному трейлеру аудитория уже получила возможность оценить масштабы новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта и вряд ли у кого-то остались сомнения относительно его эпичности.
«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева
Киноафиша России08:30

В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19
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Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду на встрече с политическим активом страны поручил министру юстиции тщательно посмотреть на все политические партии в стране - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.
Московский Комсомолец09:37
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Отец Марцинкевича попросил СК возбудить дело по факту убийства сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в исправительном учреждении Челябинска, попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Москва 2410:05
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РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известия02:14
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Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
РБК07:15
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
4,3K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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