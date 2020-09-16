«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации
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Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.В источнике
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