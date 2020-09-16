Путину предложили назначить «Газпром» единым оператором газоснабжения
Смотрите также
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Российский истребитель перехватил британский самолет над Черным морем
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Зюганов оценил предложение перевезти тело Ленина в США
В камере Тесака обнаружили несколько предсмертных записок
Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
В камере Тесака обнаружили несколько предсмертных записок
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии
Зюганов оценил предложение перевезти тело Ленина в США
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
В ответ Миллер рассказал главе российского государства свою идею. Он предложил назначить "Газпром" единым оператором программ газоснабжения и газификации.В источнике
Подробнее о событии
Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором
Коммерсантъвчера в 11:16
Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране
Фонтанка.Рувчера в 07:25