В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так, по итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, по итогам 2020 года — не менее 40% прибыли.

с чего всё началось

В 2020 году «Газпром» может значительно сократить дивиденды. Как стало известно после опроса аналитиков, проведенного изданием «Ъ», по итогам года отношение чистого долга компании и EBITDA перевалит за отметку в 2,5x.

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