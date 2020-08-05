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Live24
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«Ъ»: Газпром может уменьшить дивиденды акционерам

В 2020 году «Газпром» может значительно сократить дивиденды. Как стало известно после опроса аналитиков, проведенного изданием «Ъ», по итогам года отношение чистого долга компании и EBITDA перевалит за отметку в 2,5x.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Так, по итогам 2019 года компания должна была заплатить не менее 30%, по итогам 2020 года — не менее 40% прибыли.
Коммерсантъвчера в 18:35
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Live24

«Ъ»: Газпром может уменьшить дивиденды акционерам

Live24вчера в 06:34
Муксун.fm

«Газпром» может снизить уровень дивидендов

Муксун.fmвчера в 04:58
Рамблер

«Газпром» поставил финансы России под угрозу

Рамблервчера в 06:30
Lenta.ru

«Газпром» поставил под угрозу финансы России

Lenta.ruвчера в 05:24
Экономика сегодня

СМИ сообщили о возможном сокращении дивидендов акционерам «Газпрома»

Экономика сегоднявчера в 06:32
REGNUM

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

REGNUMвчера в 04:18
Коммерсантъ

«Газпром» оказался в должном положении

Коммерсантъвчера в 18:35

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новостивчера в 19:58
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUMвчера в 14:09
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Партия танков Т-80БВМ поступила в Западный военный округ

Партия прошедших модернизацию основных боевых танков Т-80БВМ поступила в подразделение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области.
ANNA-News2 августа в 10:13
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Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБКвчера в 13:43
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